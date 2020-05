Whatsapp | come evitare la doppia spunta blu e vedere i messaggi...

Trucco Whatsapp doppia spunta blu, in che modo è possibile eluderla e potere così visualizzare i messaggi di nascosto senza farlo sapere al mittente.

La nota applicazione di messaggistica istantanea Whatsapp ha introdotto da diverso tempo la doppia spunta blu. Una misura che serve per fare capire a chi ha inviato un messaggio di testo l’avvenuta ricezione e visualizzazione da parte del destinatario.

Questa cosa, se da una parte assume un valore pratico innegabile, dall’altra mette alcuni in difficoltà. Infatti far capire ad un certo interlocutore di avere letto o ascoltato un messaggio oppure un audio potrebbe creare delle problematiche e dei risvolti di tipo personale. Ma per fortuna è presente un escamotage grazie al quale su Whatsapp può essere possibile visualizzare un messaggio senza fare scattare la famigerata spunta blu.

Whatsapp doppia spunta blu, come visualizzare i messaggi in segreto

Basta fare ricorso ad una particolare app chiamata ‘Unseen’ ed il cui nome la dice tutta. Vuol dire infatti ‘Non visto’ e funziona anche con Messenger, Telegram, Instagram e pure Viber. Tutti i messaggi che approdano su queste piattaforme vengono confluite allo stesso tempo su Unseen, senza il bisogno di aprire necessariamente una delle applicazioni sopra citate. Ed in questo modo il nostro mittente non verrà a conoscenza del fatto che in realtà abbiamo visto cosa ci ha scritto o mandato.

