Uomini e Donne, spuntano le foto hot del 26enne spasimante di Gemma

Uomini e Donne: nelle scorse ore sono comparse sul web alcune foto piccanti pubblicate su Instagram da Nicola Vivarelli, 26enne corteggiatore di Gemma Galgani.

In questi giorni gli appassionati di ‘Uomini e Donne’ hanno discusso a lungo sulle reali intenzioni di Nicola Vivarelli. Il ragazzo, di soli 26 anni, ha infatti manifestato un interesse lusinghiero per la storica dama del programma Gemma Galgani. Come sempre la prima a sottolineare come tale interesse sia strano è stata la nemica storica della dama torinese Tina Cipollari. Questa infatti si chiedeva se il ragazzo fosse davvero attratto dalla “Mummia”, appellativo non propriamente simpatico con il quale si riferisce da tempo alla Galgani.

Il ragazzo ha fatto spallucce, dicendole che non aveva idea di chi parlasse e questa gli ha risposto polemicamente: “Ma che programma hai visto?”. Non solo Tina ha palesato dubbi sul reale interesse del giovane per la dama, ma anche tutti gli appassionati del programma che da giorni ormai discutono della possibile liason. Trattandosi di un programma televisivo il dubbio è lecito, ma chi può dire con certezza che l’amore debba essere confinato da limiti d’età?

Uomini e Donne: foto hot di Vivarelli

Perplessità a parte, in queste ore si continua a parlare di Nicola Vivarelli. In questo caso, però, a far discutere sono alcune foto che sono apparse sul web. Secondo quanto sostenuto dalla pagina instagram ‘Uomini e Donne/Amici/T.Island‘, infatti, il corteggiatore di Gemma avrebbe anche un altro profilo social in cui pubblicava delle foto hot. In una di queste si vede il ragazzo a petto nudo che si abbassa i pantaloni per mostrare il pube.