Uomini e Donne oggi: l’emozionante sorpresa di Sossio Aruta ad Ursula

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne sarà ospite Alfonso Signorini in video collegamento, in seguito Sossio Aruta farà un’emozionante sorpresa a Ursola Bennardo.

La puntata in onda oggi di Uomini e Donne inizierà da dove si è conclusa l’altra ieri. Al centro dello studio ci saranno Pamela ed Enzo, che dovrà decidere se continuare la sua storia con la Barretta o meno. L’ex cavaliere del Trovo Over deciderà di chiudere per sempre e Pamela sarà molto delusa.

Leggi anche -> Uomini e Donne, chi è l’Alchimista: indizi sul corteggiatore, cosa sapere

Oggi Tina Cipollari, opinionista del programma, provocherà Sirius/Nicola, ancora convinto di voler corteggiare Gemma Galgani. Tina presenterà il ragazzo di ventisei anni ad Alfonso Signorini, ospite nella trasmissione attraverso il video collegamento. Il conduttore del GF Vip 4 annuncerà che Sossio Aruta ha intenzione di fare una sorpresa ad Ursula Bennardo. Sembra che l’ex concorrente del GF abbia deciso di fare la proposta di matrimonio ad Ursula, madre della sua prima figlia femmina Bianca, nel luogo dove si sono conosciuti. L’ex cavaliere del Trono Over ammette di essere molto emozionato e si inginocchia di fronte alla sua compagna, che non riesce a trattenere le lacrime. Anche Alfonso sembra essere molto commosso dalla scena.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Gianni Sperti sbotta: “Non mi mancare di rispetto”

Subito dopo la sorpresa di Sossio ad Ursula, al centro dello studio si siede Giovanna Abate, che viene bendata. Maria De Filippi fa scendere un corteggiatore, che si farà chiamare l’Alchimista. Dal video delle anticipazioni, pubblicato da Witty, si vede il volto sorpreso della tronista quando vede il suo corteggiatore. Non resta che aspettare la puntata per vedere cosa succederà, soprattutto per Gemma che incontrerà Cuore di poeta.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!