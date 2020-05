Un uomo commette un orrendo delitto: la sua compagna uccisa dal fidanzato stesso e sepolta nel giardino di casa, come è successo.

Non sapevano che fine avesse fatto, così i parenti di Lorena Elizabeth Quilogran hanno avvertito le autorità. In realtà la sorte della donna è delle peggiori, con lei uccisa dal suo fidanzato. Ma la verità è emersa soltanto in un secondo momento.

La vittima aveva 37 anni ed era sparita nel nulla di punto in bianco. A commettere il delitto il 48enne Ramón Horacio Báe, che ha aggredito mortalmente la propria compagna utilizzando come arma del delitto un’ascia. Subito dopo avere eliminato in maniera così efferata e crudele Lorena Elizabeth, Báe ha cercato di seppellirne il cadavere scempiato seppellendolo nel giardino di casa. Le indagini partite a seguito della denuncia di scomparsa dei parenti della 37enne hanno portato le forze dell’ordine a concentrare i loro sospetti in particolar modo proprio sul compagno. Lui aveva affermato alla famiglia della donna che quest’ultima gli aveva detto di uscire per fare una passeggiata. Ma che poi non aveva più fatto ritorno a casa.

Uccisa dal suo fidanzato, è l’ennesimo caso di violenza sulle donne durante la quarantena

Il fatto è avvenuto ad Ascension, nella provincia che sorge a nord di Buenos Aires, in Argentina. Alla fine l’assassino ha ceduto, confessando di avere ammazzato la propria partner. E la polizia ha trovato il corpo della donna uccisa dal fidanzato. Quest’ultimo si trova ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario, occultamento di cadavere ed altri capi di imputazione ed aggravanti. La stampa argentina ha poi voluto mettere in risalto questa vicenda di cronaca nera con l’aumento dei casi di violenza domestica legati all’attuazione delle misure restrittive decise anche lì in Sud America allo scopo di arginare l’epidemia di Coronavirus.

