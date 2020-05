Il Teatro alla Scala di Milano arriva su Google Arts & Culture. In anticipo. Tutto quello che bisogna sapere.

Uno spettacolo da non perdere per nulla al mondo, quello del Teatro alla Scala di Milano che sbarca su Google Arts. Tour virtuale tra i sontuosi interni e la sala principale, immagini fotografiche e video di archivio sulle storiche rappresentazioni del passato e i grandi artisti che si sono esibiti nel celeberrimo teatro. Un archivio ricchissimo e immagini ad alta definizione per entrare alla Scala di Milano anche dal salotto di casa vostra. Deliziate i vostri occhi.

Leggi anche –> Real Bosco di Capodimonte: passeggiata nel verde tra i sentieri

Teatro alla Scala di Milano su Google Arts

Le meraviglie del Teatro alla Scala di Milano arrivano su Google Arts & Culture, il portale di Google dedicato a opere d’arte, monumenti e luoghi iconici per conoscerli da vicino, anche dal computer di casa, o dal tablet o smartphone. Immagini ad alta definizione, tour virtuali in street view, foto storiche e di archivio, descrizione dei luoghi, insieme a tanti contenuti multimediali interessanti per una visita completa. Il famoso teatro milanese, chiuso per l’emergenza coronavirus che ha costretto all’annullamento dei suoi spettacoli, è sbarcato su Google Arts in anticipo. Un modo per dare ai suoi abbonati e a tutti quelli che vorrebbero frequentarlo la possibilità di ammirarne gli interni, le sale e i decori, insieme a tante immagini di archivio sugli spettacoli e i grandi artisti che lo hanno reso celebre. Una carrellata di meraviglie da non perdere per nulla al mondo.

Opera, balletti, concerti. Lo spettatore può riscoprire alcune immagini iconiche degli spettacoli più famosi che hanno dato lustro al teatro. Grazie alle immagini ad alta definizione di Google Arts, si può salire sul grande palco, sbirciare il dietro le quinte e ammirare lo spettacolo mozzafiato della sala principale. Si può camminare virtualmente sul parterre, tra le poltrone rosse, salire sui palchetti per osservare la grande sala del teatro da diverse angolazioni. Il tour virtuale comprende anche l’ingresso e il foyer del teatro, le altre sale minori, la terrazza affacciata sulla piazza e perfino il tetto. Da vedere anche le gallerie fotografiche sulle esposizioni.

Una visita a 360° che vi farà scoprire il teatro come non l’avete mai visto. Non perdetevi, poi, le immagini di archivio, sugli spettacoli del passato e su quelli più recenti, con i grandi artisti che si sono esibiti alla Scala: Maria Callas, Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Roberto Bolle, Riccardo Chailly, Daniel Barenboim e tanti altri.

Teatro alla Scala su Google Arts & Culture: artsandculture.google.com/partner/teatro-alla-scala