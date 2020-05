Stasera in tv | “Sei su… Scherzi a Parte”: i migliori scherzi di sempre

Stasera in tv | “Sei su… Scherzi a Parte”: i migliori scherzi...

Scherzi a Parte torna in televisione con i migliori scherzi dell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi, Massimo Boldi e Diego Abatantuono.

Del programma Scherzi a Parte, nello specifico dall’edizione condotta da Diego Abatantuono, Alessia Marcuzzi e Massimo Boldi, Canale 5 alle ore 21.20 ripercorrerà le tappe più divertenti e gli scherzi più cattivi fatti agli intoccabili personaggi del jet set.

Su Canale 5 una serata all’insegna del divertimento

Gradualmente ai programmi di informazione, Mediaset sta sostituendo i format di intrattenimento più amati dal pubblico, anche se per ovvi motivi si tratta di repliche. Il gesto pare essere stato apprezzato da un’ampia schiera di telespettatori che, probabilmente, sta cercando di combattere con un pizzico d’ironia il difficile momento storico che i cittadini del nostro Paese e del mondo intero stanno vivendo. Realizzati sin nel minimo dettaglio dalla troupe di Scherzi a Parte, i scherzi ai personaggi famosi appaiono metterli davvero in difficoltà, mostrandoli senza maschere. Forse è questo l’ingrediente segreto del format: dimostrare che in fin dei conti, a determinate situazioni reagiamo tutti allo stesso modo.

Lo scherzo più amato di sempre

In calce riportiamo uno degli scherzi più apprezzati di sempre, nel quale viene presa di mira la gelosia del calciatore Ciro Immobile. Fra le righe del suo fastidio per le attenzioni di un rivale sconosciuto verso sua moglie si può leggere facilmente un legame molto forte con la sua compagna di vita. Probabilmente, è stata proprio questa la scintilla che ha portato il video dello scherzo a divenire tanto virale.

Napoletano dal temperamento latino, Ciro Immobile mentre gioca con le sue due figlie si vede recapitare a casa un regalo indirizzato a sua moglie: dei palloncini a forma di cuore.

