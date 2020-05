Stasera in tv – Premio David di Donatello 2020: candidati e dove si svolge

Stasera in tv – Premio David di Donatello 2020: candidati e dove...

In diretta dagli Studios De Paolis di Roma Carlo Conti conduce la 65a edizione dei David di Donatello 2020: le nomination e come si svolgerà la premiazione oggi, 8 Maggio

L’emergenza sanitaria ed economica dovuta all’epidemia di Covid-19 ha fatto slittare l’evento ed eliminato ogni dubbio sul fatto che quest’anno la magica passerella rossa non ci sarà. Tuttavia la 65a edizione della prestigiosa premiazione, in un modo o nell’altro, è stata portata a casa. Il David di Donatello è il simbolo del cinema italiano del mondo, uno dei fiori all’occhiello del nostro Paese che, oggi più che mai, vale la pena non trascurare. Il programma di Rai 1 inizierà alle ore 21.25.

Scopriamo insieme le nomination più attese.

In diretta dagli Studios De Paolis

Tutti i canditati purtroppo saranno costretti a seguire l’evento da lontano, nel rispetto del decreto emanato dal Governo Conte. Sorprendentemente, però, il premio quest’anno si svolgerà smentendo di netto le molte voci che riferivano invece di un annullamento.

Niente red carpet dunque, ma un puro e semplice riconoscimento a chi ha saputo dare un prezioso contributo all’arte, con la propria persona e la propria dedizione al lavoro.

A essere valutati saranno i film usciti al cinema dal 1˚ gennaio 2019 al 31 dicembre dello stesso anno.

Le categorie più amate dal pubblico, le nomination

David di Donatello per la Migliore Attrice Protagonista:

Valeria Bruni Tedeschi – I villeggianti

– Jasmine Trinca – La dea fortuna

– Isabella Ragonese – Mio fratello rincorre i dinosauri

– Linda Caridi – Ricordi?

– Lunetta Savino – Rosa

– Valeria Golino – Tutto il mio folle amore David di Donatello per il Miglior Attore non Protagonista:

Carlo Buccirosso – 5 è il numero perfetto

– Stefano Accorsi – Il campione

– Fabrizio Ferracane – Il traditore

– Luigi Lo Cascio – Il traditore

– Roberto Benigni – Pinocchio David di Donatello per la Migliore Attrice non Protagonista:

Valeria Golino – 5 è il numero perfetto

– Anna Ferzetti – Domani è un altro giorno

– Tania Garribba – Il primo re

– Maria Amato – Il traditore

– Alida Baldari Calabria – Pinocchio David di Donatello per il Miglior Attore Protagonista: Toni Servillo – 5 è il numero perfetto

– Alessandro Borghi – Il primo re

– Francesco Di Leva – Il sindaco del rione Sanità

– Pierfrancesco Favino – Il traditore

– Luca Marinelli – Martin Eden David di Donatello per il Miglior Film:

Il primo re , regia di Matteo Rovere

, regia di Il traditore , regia di Marco Bellocchio

, regia di La paranza dei bambini , regia di Claudio Giovannesi

, regia di Martin Eden , regia di Pietro Marcello

, regia di Pinocchio, regia di Matteo Garrone

David di Donatello per la Migliore Canzone Originale: Festa – Bangla

– Rione Sanità – Il sindaco del rione Sanità

– Un errore di distrazione – L’ospite

– Che vita meravigliosa – La dea fortuna

– Suspirium – Suspiria

David di Donatello per il Miglior Regista Esordiente:

Igort – 5 è il numero perfetto

– Phaim Bhuiyan – Bangla

– Leonardo D’Agostini – Il campione

– Marco D’Amore – L’immortale

– Carlo Sironi – Sole

David di Donatello per il Miglior Regista:

Marco Bellocchio – Il traditore

– Matteo Garrone – Pinocchio

– Claudio Giovannesi – La paranza dei bambini

– Pietro Marcello – Martin Eden

– Matteo Rovere – Il primo re

David di Donatello per la Migliore Sceneggiatura Originale:

Phaim Bhuiyan, Vanessa Picciarelli – Bangla

– Filippo Gravino, Francesca Manieri, Matteo Rovere – Il primo re

– Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo – Il traditore

– Gianni Romoli, Silvia Ranfagni, Ferzan Özpetek – La dea fortuna

– Valerio Mieli – Ricordi? David di Donatello per il Migliore Autore della Fotografia: Daniele Ciprì – Il primo re

– Vladan Radovic – Il traditore

– Francesco Di Giacomo – Martin Eden

– Nicolaj Brüel – Pinocchio

– Daria D’Antonio – Ricordi? David di Donatello per il Miglior Cortometraggio: Inverno , regia di Giulio Mastromauro

, regia di Baradar , regia di Beppe Tufarulo

, regia di Il nostro tempo , regia di Veronica Spedicati

, regia di Mia sorella , regia di Saverio Cappiello

, regia di Unfolded, regia di Cristina Picchi David di Donatello per il Miglior Montatore: Granni Vezzosi – Il primo re

– Jacopo Quadri – Il sindaco del rione Sanità

– Francesca Calvelli – Il traditore

– Aline Hervé, Fabrizio Federico – Martin Eden

– Marco Spoletini – Pinocchio David di Donatello per il Miglior Costumista: Nicoletta Taranta – 5 è il numero perfetto

– Valentina Taviani – Il primo re

– Daria Calvelli – Il traditore

– Andrea Cavalletto – Martin Eden

– Massimo Cantini Parrini – Pinocchio

