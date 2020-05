Stasera in tv film | Twilight – Breaking Dawn parte 2: trama, cast e trailer

Stasera in televisione continua The Twilight Saga con il film Breaking Dawn – parte 2° dove Bella si risveglia nel corpo di un vampiro: le anticipazioni

The Twilight Saga – Breaking Dawn parte 2, film del 2012, è la seconda parte di The Twilight Saga: Breaking Dawn, ossia il quarto e ultimo adattamento cinematografico della serie ispirata ai romanzi scritti da Stephenie Meyer.

La storia dell’autrice è divisa in tre parti mentre l’adattamento cinematografico in due. I protagonisti assoluti del lungometraggio rimangono Bella Swan e Edward Cullen, ma entra in gioco anche un nuovo personaggio: Renesmee, magico frutto del loro amore.

La pellicola andrà in onda su Italia 1 alle ore 21.30.

Scopriamo insieme tutti i dettagli sul film.

The Twilight Saga – Breaking Dawn parte 2, trama

Bella si risveglia dopo essersi trasformata in vampiro.

La famiglia Cullen non le permette di vedere sua figlia Renesmee per una questione di sicurezza in quanto la bambina è per metà umana. Nonostante qualche iniziale difficoltà, Bella sembra essere in grado di trattenere l’istinto omicida che contraddistingue la sua specie. Edward le concede quindi di vedere la figlia e Bella si rende conto di quanto veloce sia la sua crescita. A qualche giorno di vita la bimba apparentemente sembra aver superato un anno di età. La piccola ibrido mostra presto il suo potere: il dono mentale di riuscire a trasmettere i propri pensieri attraverso il tatto. L’imprinting Bella scopre inoltre che il licantropo Jacob ha avuto un imprinting nei confronti della bambina, e che quindi la proteggerà per sempre, a costo della sua stessa vita. Questo riconoscersi fra Jacob e Renesmee porta a una tregua duratura tra i licantropi e i vampiri Cullen.

Tutto sembra procedere per il meglio, tuttavia la vampira Irina notate alcune qualità della piccola mezza umana, erroneamente la crederà una bambina immortale e informerà i Volturi che una legge sacra è stata violata.

Breaking Dawn 2, cast:

Kristen Stewart (Bella Swan Cullen)

Robert Pattinson (Edward Cullen)

Taylor Lautner (Jacob Black)

Peter Facinelli (Dr. Carlisle Cullen)

Elizabeth Reaser (Esme Cullen)

Ashley Greene (Alice Cullen)

Jackson Rathbone (Jasper Hale)

Kellan Lutz (Emmett Cullen)

Nikki Reed (Rosalie Hale)

Billy Burke (Charlie Swan)

Chaske Spencer (Sam Uley)

Mackenzie Foy (Renesmee Cullen)

Maggie Grace (Irina)

Jamie Campbell Bower (Caius)

Christopher Heyerdahl (Marcus)

Michael Sheen (Aro)

Lateef Crowder (Santiago)

Daniel Cudmore (Felix)

Charlie Bewley (Demetri)

Billy Wagenseller (Vasilii)

Dakota Fanning (Jane)

Cameron Bright (Alec)

Andrea Powell (Sasha)

MyAnna Buring (Tanya)

Casey LaBow (Kate)

Mía Maestro (Carmen)

Christian Camargo (Eleazar)

Omar Metwally (Amun)

Andrea Gabriel (Kebi)

Angela Sarafyan (Tia)

Rami Malek (Benjamin)

Tracey Heggins (Senna)

Judith Shekoni (Zafrina)

Lee Pace (Garrett)

Patrick Brennan (Liam)

Lisa Howard (Siobhan)

Marlane Barnes (Maggie)

Bill Tangradi (Randall)

Toni Trucks (Mary)

Erik Odom (Peter)

Valorie Curry (Charlotte)

Joe Anderson (Alistair)

Guri Weinberg (Stefan)

Noel Fisher (Vladimir)

Amadou Ly (Henri)

Janelle Froehlich (Yvette)

Masami Kosaka (Toshiro)

Alex Rice (Sue Clearwater)

Wendell Pierce (J. Jenks)

Julia Jones (Leah)

Booboo Stewart (Seth)

J. D. Pardo (Nahuel)

Marisa Quinn (Huilen)

Christie Burke (Renesmee Cullen diciottenne)

Angelo Renai (Minister Weber)

Gil Birmingham (Billy Black)

Justin Chon (Eric Yorkie)

Sarah Clarke (Renee Dwyer)

Jodelle Ferland (Bree Tanner)

Edi Gathegi (Laurent)

Cam Gigandet (James)

Kiowa Gordon (Embry Call)

Graham Greene (Harry Clearwater)

Tyson Houseman (Quil Ateara)

Bryce Dallas Howard (Victoria)

Anna Kendrick (Jessica Stanley)

Tinsel Korey (Emily Young)

Rachelle Lefèvre (Victoria)

Alex Meraz (Paul)

Bronson Pelletier (Jared)

Xavier Samuel (Riley Biers)

Christian Serratos (Angela Weber)

Carolina Virguez (Kaure)

Michael Welch (Mike Newton)