Stasera in tv film – La ruota delle meraviglie [2017]: trailer e trama del film

La ruota delle meraviglie, film del 2017, gira attorno alla vicenda che travolge un giostraio e la sua famiglia, e non solo loro: i dettagli sulla pellicola di Woody Allen

In pieno stile Woody Allen il film in onda oggi, 8 Maggio, su Rai 3 ore 21.30, racconta di personaggi particolari e particolarmente confusi.

Nevrosi e dolori immaginari portano a momenti esilaranti (per il pubblico e molto poco per il personaggio) mentre intrighi e bugie si alternano vorticosamente e si inseguono come un cane che si morde la coda. Come su una ruota panoramica, appunto.

Scopriamo insieme i dettagli sul film in onda questa sera in tv.

La ruota delle meraviglie, film trama

A Coney Island, negli anni ’50 un bagnino narra allo spettatore la storia di un giostraio di nome Humpty, di sua moglie Ginny e del giorno in cui la figlia di Humpty decide di piombare nella loro frenetica e difficile esistenza.

Già prima dell’arrivo della nuova incognita, le cose fra i due sposi sembrano mantenersi su un equilibrio molto precario. Ginny è un’ex attrice di 39 anni che lavora come cameriera in un ristorante del parco giochi, dove anche il marito gestisce una giostra. Il rapporto fra i due è complesso: lei gli impedisce di bere perché altrimenti lui diventa violento e lui cerca di attaccarsi alla bottiglia ogni volta che si imbatte in una discussione con lei. Improvvisamente bussa alla loro porta Carolina, ragazza bella, svampita e sposata con un boss mafioso, che chiede ospitalità al padre. I due non si vedono più da anni dopo un brutto litigio, ma Carolina confessa al genitore che il marito la sta cercando ed è pronto a farla uccidere.

Cast del film:

Kate Winslet (Ginny Rannell)

Jim Belushi (Humpty Rannell)

Juno Temple (Carolina Rannell)

Justin Timberlake (Mickey Rubin)

Jack Gore (Richie Rannell)

Max Casella (Ryan)

David Krumholtz (Jake)

La ruota delle meraviglie, trailer