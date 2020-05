Stasera in tv – Accordi & Disaccordi, le anticipazioni dell’8 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 8 maggio, con Accordi & Disaccordi in programma su Canale Nove: ecco tutte le anticipazioni

Ancora un nuovo appuntamento con la puntata di Accordi & Disaccordi che andrà in onda questa sera, venerdì 8 maggio, a partire dalle 22:45 su Canale Nove. Andrea Scanzi e Marco Travaglio cercheranno di mettere il focus sull’emergenza Coronavirus con la Fase 2 che sta vivendo l’Italia intera, seppur in maniera diversa in base alla zona di provenienza.

Stasera in tv – Accordi & Disaccordi, l’ospite

Questa sera ci sarà l’intervista al Ministro Luigi De Maio, che interverrà alle 22:45. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 8 maggio.