Simone Finetti, chi è lo chef che ha partecipato a Masterchef

Chi è Simone Finetti, concorrente della quarta stagione di MasterChef Italia e all’edizione speciale di MasterChef AllStar.

Simone Finetti è nato nel 1989 a Lugo di Ravenna con un’innata passione per la cucina trasmessa da Nonna Albertina, Nonno Ledo e Nonno Guido. Nonostante non frequenta la scuola alberghiera, alla fine delle superiori cucina come cuoco a tempo perso in un ristorante di zona. Ad iscriverlo a MasterChef è un amico storico, al quale deve la svolta nella sua vita.

Chiamato il “principe del caos“, Simone si è diplomato come perito tecnico ed inizia a lavorare come elettricista, ma la passione per la cucina e la tradizione lo guida sempre. Si iscrive a diversi corsi, lavora come pizzaiolo ed aiuto cuoco ed infine arriva alla quarta edizione di MasterChef Italia, classificandosi ottavo. Dopo essere uscito dal programma, però, vince la prima edizione di Master of Pasta e frequenta l’ALMA (Accademia di Alta Cucina) fondata da Gualtiero Marchesi. Simone studia enologia e cucina neoclassica francese e collabora con lo chef stellato Giacinto Rossetti. Nel 2018 partecipa all’edizione di MasterChef All Star, dove sono presenti tutti i concorrenti più meritevoli. Come punto di forza porta la pasta fresca tirata a mano, insegnatagli da sua nonna. Ispirandosi a Marchesi e Rossetti e grazie alla sua preparazione arriva in semifinale, perdendo lo scontro contro Michele Cannistraro che vince l’edizione.

Gli impegni attuali di Simone Finetti

Dopo MasterChef All Star, per Finetti si prono le porte per nuove collaborazione, tra cui InstaSchool: un progetto che porta la passione per la cucina ai giovani delle scuole alberghiere, per arricchire le loro conoscenze. Poi il progetto Heroes, dove Simone incontra i veri eroi della cucina: gli artigiani e contadini che producono le materie prime dei piatti. Il progetto è in collaborazione con Valica e ispira il suo libro (Heroes – Gli inconsapevoli eroi della cucina). In collaborazione con Lufthansa e con il patrocinio dell’Ente del Turismo Thailandese di Roma sperimenta la cucina e i prodotti di Bangkok, attraverso Chef Adventure: progetto con cui collabora con chef locali per la realizzazione di nuove ricette. Infine, Simone continua i suoi showcooking in giro per l’Italia ed è regolarmente ospite a Detto Fatto su Raidue.

