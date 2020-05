Al Festival di Sanremo 2021 Amadeus Fiorello sarebbe un tandem ancora vincente. Qual è la volontà della Rai in proposito? Parla il direttore di Rai 1, Stefano Coletta.

Si vocifera con convinzione di una riconferma – per tantissimi più che meritata – del duo Amadeus Fiorello per l’edizione di Sanremo 2021. Il Festival condotto quest’anno è stato un successo enorme grazie soprattutto al loro estro artistico ed anche all’umiltà della quale sono dotati.

Vip senza fare i vip, il presentatore tv e lo showman a tutto tondo sono finiti al centro delle recenti dichiarazioni di Stefano Coletta, direttore di Rai 1. Quest’ultimo non rilascia alcuna affermazione in via ufficiale ma è dell’idea che Amadeus e Fiorello “meriterebbero la riconferma”. Intervistato da ‘Il Fatto Quotidiano’ per l’edizione online del giornale, Coletta dice di non avere visto nessuno degli altri importanti dirigenti Rai.

Sanremo 2021 Amadeus Fiorello, la Rai è per il si immediato alla riconferma

“Non ho parlato con l’ad Salini di questo aspetto. Ma tutti abbiamo visto di cosa sono capaci di fare quei due. Sono straordinari, come anche Tiziano Ferro che pure ha riscosso solo pieni consensi”. L’idea di Coletta è di riproporre in blocco il Festival di quest’anno anche nel 2021. “Squadra vincente non si cambia”. Eppure le difficoltà per organizzare un Sanremo all’altezza del suo buon nome non sono mancate, tra decisioni prese in poco tempo, aspetti contrattuali e molto altro. “Una vera sbornia professionale”, conclude Coletta, che però fa capire quanto ne sia valsa la pena. “Vedere la Rai dare il massimo all’Italia intera è una sensazione davvero magnifica”.

