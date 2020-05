Salvatore Parolisi, il retroscena: le intercettazioni con l’amante

“Chi l’ha visto” ha messo il focus sulle intercettazioni tra Salvatore Parolisi e l’amante: ecco tutte le novità rilevate

Salvatore Parolisi resta ancora al centro dell’attenzione dopo l’omicidio di Melania Rea. Chi L’ha Visto ha svelato di alcune intercettazioni avute dall’uomo con la sua amante. Parolisi, attualmente in carcere per essere stato condannato a 20 anni di reclusione per l’omicidio della donna, potrebbe uscire grazie ai benefici della legge per motivi di lavoro e non solo come svelato dall’avvocato Nicodemo Gentile: “E’ entrato nella condizioni tecniche per poter chiedere e usufruire di permessi premio”.Poi ha aggiunto: “Comunque l’ultima volta che ho avuto modo di incontrarlo, in quel momento storico lui non aveva fatto alcuna richiesta. Sicuramente, però, chiederà di poter beneficiare di queste possibilità”.

Salvatore Parolisi, tutte le indiscrezioni

Così il programma di RaiTre, Chi l’ha Visto, si è focalizzato sulle intercettazioni di una conversazione tra Parolisi e l’amante. Da una parte la donna elogia la coppia: “La classica coppia da invidiare, sempre baci e abbracci affettuosi”. E dall’altra si fa preda della disperazione: “Quel pc è pieno di nostre foto…le nostre foto!”. Così lo stesso Parolisi ha cercato di calmarla: “Io e te un anno che non ci sentiamo. Un anno che non ci sentiamo”. L’uomo aveva promesso di lasciare sua moglie Melania, ma ciò non è avvenuto. E così la stessa donna gli ha fatto numerose pressioni: per gli inquirenti è stato questo il movente che l’ha portato ad ucciderla.