Un grosso orso in Trentino prova a fare irruzione in un appartamento, qualcuno riesce a riprendere tutto. Le immagini sono sorprendenti.

Un orso in Trentino ha provato ad entrare in una abitazione del piccolo comune di Calliano. La località sorge a non molta distanza da Rovereto, in provincia di Trento, ed un residente è riuscito ad immortalare la scena con il proprio smartphone.

Il video dura diversi secondi e vede il grosso mammifero tentare di irrompere in un appartamento arrampicandosi sulle scale. Non riuscendo nell’intento, l’animale di grandi dimensioni si cala dal balcone compiendo delle sorprendenti manovre da equilibrista pur avendo una stazza notevole. Dopo di ché si incammina per le strade deserte del paese. Il tutto è accaduto a metà settimana, di notte, per la precisione mercoledì 6 maggio. Gl abitanti della casa visitata dall’orso in Trentino hanno fornito la loro versione dei fatti. “Ci trovavamo in salotto sul divano a guardare la televisione. Poi però siamo stati attirati dalla presenza di un qualcosa di grosso sul balcone, una sagoma dalle dimensioni considerevoli”.

Orso Trentino, il racconto della coppia: “Siamo morti di paura”

Erano da poche trascorse le ore 22:30. La famiglia in questione spiega di avere subito notato come non potesse trattarsi di una persona. Quell’essere che si trovava sul balcone della loro casa era altro. “Si è messo su due zampe e ha battuto col muso sulla finestra, rompendo il vetro. Voleva entrare”. L’appartamento in questione è abitato da una coppia, che ha parlato incredula al locale quotidiano ‘L’Adige’. “Eravamo spaventati, abbiamo urlato e ci siamo chiusi in camera”. Ma pure l’orso si è spaventato, ed è andato via. Non prima di fare un grosso bisognino, probabilmente per la paura. L’ultimo suo avvistamento risale alla stazione ferroviaria di Calliano.

