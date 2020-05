Harry Potter: l’attore Rupert Grint è diventato papà – VIDEO

Rupert Grint, diventato famoso interpretando Ron Weasley in Harry Potter, è papà di una bambina: il lieto annuncio nelle scorse ore.

La star di Harry Potter Rupert Grint ha dato il benvenuto a una figlia con la sua partner Georgia Groome. Il 31enne Grint, che è diventato famoso interpretando Ron Weasley in Harry Potter, ha condiviso la felice notizia giovedì.

Una nota dell’ufficio stampa della coppia ha dichiarato: “Rupert Grint e Georgia Groome sono lieti di confermare la nascita della loro bambina. Vi preghiamo di chiedervi di rispettare la loro privacy in questo momento molto speciale”.

I due, che stanno insieme dal 2011, hanno rivelato ai fan ad aprile che stavano aspettando il loro primo bambino. Oltre che per il suo ruolo in Harry Potter, l’attore è anche un volto noto delle serie televisive, soprattutto negli Usa, in particolare ha recitato in una produzione ABC ispirata ai gialli di Agata Christie. Anche la compagna del giovane attore è un’attrice molto conosciuta.