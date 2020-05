Harry e Meghan: la casa dei sogni a Beverly Hills – VIDEO

Da qualche settimana, il principe Harry e la moglie Meghan Markle si sono trasferiti a Los Angeles: la casa dei sogni a Beverly Hills.

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle, come ormai noto, hanno optato per la vita privata. Qualche settimana fa, hanno anche annunciato il loro abbandono dei social network. Un messaggio che sapeva di un arrivederci piuttosto che di un addio.

Leggi anche –> Harry e Meghan, addio ai social: “Abbiate cura di voi” – VIDEO

Dalla Gran Bretagna, l’ormai ex coppia principesca si era trasferita a Vancouver, in Canada. Quindi era emersa la notizia di un loro trasferimento a Los Angeles, che adesso viene confermato e la nuova dimora è divenuta anche nota.

Leggi anche –> Harry e Meghan si trasferiscono di nuovo: dov’è la loro nuova casa?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Harry e Meghan, stando a quanto si apprende, si trovano a Beverly Hills in una villa che – spiegano gli addetti ai lavori – vale qualcosa come 18 milioni di dollari. Un’abitazione che ha qualcosa come otto camere da letto e 12 bagni. La principesca casa appartiene al ricco attore e produttore hollywoodiano Tyler Perry. La coppia sarebbe entrata in contatto con lui attraverso Oprah Winfrey, loro amica in comune. Intanto, qualche giorno fa, Archie – il figlio della coppia – ha compiuto un anno.