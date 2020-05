Franca Valeri, chi è la figlia soprano Stefania Bonfadelli: vita e foto

Franca Valeri ha una figlia soprano molto apprezzata nell’ambiente lirico, scopriamo chi è: vita, carriera e foto di Stefania Bonfadelli.

Franca Valeri è una delle attrici più amate del nostro Paese, vincitrice per altro di un David di Donatello proprio in questo folle 2020. I suoi fan sapranno che non ha mai avuto figli, ma non tutti sono a conoscenza del fatto che diversi anni fa ha deciso di adottare una ragazza nativa di Valeggio sul Mincio. La notizia sull’adozione l’ha data la stessa attrice nel corso di una recente intervista in cui ha dichiarato: “non ne ho avuti di miei, però una decina d’anni fa ho adottato una figlia che adesso è anche la mia migliore amica”.

Per lei l’attrice ha una vera e propria adorazione: “Si chiama Stefania Bonfadelli, è una bravissima cantante lirica, veronese di Valeggio sul Mincio. Soprano di coloratura. Dovrebbe ascoltarla nella Traviata, nella Lucia di Lammermoor, nel Rigoletto. Un prodigio”. Bravissima lo è davvero, non è solo il cuore da madre che parla, visto che Stefania è uno dei soprano più apprezzati del panorama lirico nostrano ed è anche diventata una straordinaria insegnante.

Chi è Stefania Bonfadelli, la figlia adottiva di Franca Valeri

Nata a Valeggio sul Mincio nel 1967, Stefania ha cominciato a coltivare la propria passione per la musica quando aveva appena 8 anni, quando impara a suonare il pianoforte. La svolta arriva però a 14 anni, quando si accorge che la sua voce è un talento che va coltivato ed inizia ad affinarlo alla scuola di canto di Verona. Continuerà ad affinare le doti canore successivamente a Parigi e Vienna.

Si esibisce in pubblico la prima volta nella Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti nell’ambito del concorso Mattia Battistini. L’esordio da professionista arriva nel 1997, nello splendido teatro che adorna la monumentale Vienna. Nel corso degli anni si esibisce in tutti i più grandi teatri italiani ed esteri e collabora con artisti del calibro di Placido Domingo e Lorin Maazel. Nel 2009 ha fondato una scuola di canto a Valeggio del Mincio, sua città natale. Da 9 anni è madre della piccola Lavinia, sua prima e per il momento unica figlia.