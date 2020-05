Cristina D’Avena parla del padre Alfredo scomparso e dell’affetto per Mariele Ventre, del suo legame con la mamma, del suo fidanzato e della mancata maternità.

Cristina D’Avena, amata da grandi e piccini, si è commossa nel ricordare il padre Alfredo, morto nel 2008. Ha poi ripercorso la sua carriera, dagli esordi allo Zecchino d’Oro quando aveva 3 anni, alle sigle dei cartoni animati che l’hanno resa celebre. Il battesimo della sua carriera fu al teatro dell’Antoniano, con il “Valzer del moscerino“.

Cristina è molto legata alla sua famiglia, alla madre che porta sempre con sé ai concerti, a sua sorella Clarissa, sua manager, e al padre Alfredo, scomparso da anni. “Mi emoziono a rivedere il mio papà. E’ come se fosse sempre con me e ogni volta che vedo delle immagini di lui mi commuovo. E’ stata una persona speciale, mi ha dato tanto. Era molto orgoglioso di quello che facevo, sapeva che amavo il canto. Dopo la sua morte io e mia mamma ci siamo legate ancora di più“, così racconta la cantante. Nel suo cuore c’è un’altra persona che ormai è scomparsa nel 2005 a 56 anni per un tumore: Mariele Ventre, la fondatrice e direttrice del coro dell’Antoniano. “Sono sempre rimasta con lei, anche quando sono uscita dal coro e vi è entrata mia sorella. Per me era anche un’amica. Mi manca tantissimo. Quando avevo un problema o mi serviva un consiglio, la chiamavo. Ricordo ancora quando, da piccola, mi prendeva in braccio“.

La vita sentimentale e la mancata gravidanza

Cristina D’Avena è molto riservata quando si parla della sua vita sentimentale. Secondo alcuni è fidanzata con Massimo Palma, ma lei non vuole confermare il nome del suo compagno. “Sono felicemente fidanzata da un po’ di anni, ma cerco di tenere la mia privacy. Sono una persona discreta, timida per certi versi. La mia vita è la mia vita“, così dichiara. Sebbene sia amatissima dai più piccoli, Cristina non è mai diventata mamma. “Beh, ora ci vorrebbe un miracolo! Questa carriera è così splendida, ricca di emozioni, mi ha fatto un po’ perdere di vista la realtà“, queste le sue parole riguardo l’essere madre. Lei, però, è “mamma di milioni di bambini“.

