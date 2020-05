Conosciamo meglio la sorella di Cristina D’Avena, Clarissa: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Clarissa D’Avena è la sorella della più celebre Cristina. Le due donne hanno dieci anni di differenza, ma continuano ad essere molto affiatate anche a distanza di anni. La donna è l’ufficio stampa della sorella e di altri artisti. Le due sono molto legate da sempre: si confrontano spesso e la stessa Cristina la porta sempre con sè in occasioni ufficiali. In una vecchia intervista la stessa Clarissa ha confessato: “Quando sento I Puffi o Kiss Me Licia devo alzarmi e fare un giro, non le posso più ascoltare…”

Ai microfoni de Il Corriere della Sera la sorella minore ha rivelato: “Per i concerti in Sicilia mi costringe a macinare 1.000 chilometri in auto perché ha paura del treno, della nave e dell’aereo. In Sardegna non siamo mai riuscite ad andare”.

Cristina D’Avena, chi è la sorella Clarissa: età, foto, lavoro

Visualizza questo post su Instagram 🎶🆃🆄🆃🆃🅾 🅱🅴🅽🅴 🎶 Un post condiviso da ᑕᒪᗩᖇIᔕᔕᗩ ᗪ’ᗩᐯEᑎᗩ 🎵 (@clarissadavena) in data: 5 Apr 2020 alle ore 5:50 PDT

Il rapporto con la sorella è stato sempre ottimo anche per quanto riguarda la sfera amorosa: “Quando potevo, andavo a trovarla a Milano: mi ero invaghita, naturalmente non corrisposta, di un chitarrista della serie tv, Massimo Varini. Ero la più piccola e facevo da mascotte. Un’altra volta volevo riconquistare un ragazzo, Emanuele, che mi scriveva lettere d’amore, ma io preferivo il suo amico”. Infine, ha concluso: “Poi ho cambiato idea e lui non ne ha voluto più sapere. Allora ho supplicato Cristina di farmi aiutare da Alberto Castagna, che ai tempi conduceva Stranamore. Così, una sera, lo raggiungemmo e lui chiamò questo Emanuele per chiedergli se mi dava un’altra possibilità. Non volle…”.