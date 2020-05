Cristina D’Avena, chi è il compagno Massimo Palma: carriera e curiosità

Chi è Massimo Palma, il compagno di Cristina D’Avena, la cantante più amata dai bambini d’Italia: carriera e curiosità sulla loro storia.

La cantante più amata dai bambini d’Italia, Cristina D’Avena, come noto, non è sposata e non ha figli. Una sua scelta, ha raccontato l’artista in diverse interviste. In ogni caso, la cantante ha un compagno di vita, Massimo Palma, che è anche suo collaboratore.

Leggi anche –> Cristina D’Avena si racconta: “Ogni volta che penso a papà Alfredo mi commuovo”

L’uomo è infatti titolare di una società che si occupa di spettacolo, ‘Crioma’. Questa è la stessa che ha collaborato con ‘Warner Bros Music’ per la realizzazione di un noto album dal nome ‘Duets Forever’. Per chi non lo sapesse, si tratta di un disco uscito qualche tempo fa e che raccoglie duetti della cantante con nomi noti della musica italiana.

Leggi anche –> Cristina D’Avena, la sorella Clarissa: “Non posso più ascoltare I Puffi”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Massimo Palma e la sua storia con Cristina D’Avena

La cantante in un’intervista rilasciata ad “Intimità” ha rivelato: “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto. Però, certamente per colpa mia, figli insieme non li abbiamo fatti. Non so se questo un giorno diventerà un rimpianto, so soltanto che adesso non voglio pensarci”. L’amore tra i due dunque sembra andare a gonfie vele.

Al settimanale ‘Oggi’ ha invece sostenuto: “In amore sono possessiva e gelosissima! Il mio fidanzato non ne può più. Ogni tanto lo tormento, mi sembra che ci sia qualcosa che non va, e lui tenta di tranquillizzarmi”. Per quanto riguarda le nozze, la cantante non chiude totalmente la porta in faccia a questa ipotesi: “In questo momento comunque mi piacerebbe ancora l’idea di potermi mettere un giorno l’abito bianco”.