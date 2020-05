Alberto Matano confessa la sua debolezza: “Stamattina non ho resistito…”

Stamane in un un post su Instagram, il conduttore de ‘La Vita in diretta’ Alberto Matano ha confessato la propria debolezza: ecco di cosa si tratta.

Negli ultimi giorni Alberto Matano, giornalista e conduttore de ‘La Vita in Diretta’, è stato spesso al centro delle notizie di gossip. Prima per una presunta incompatibilità con Lorella Cuccarini, notizia successivamente smentita dallo stesso durante una delle puntate del programma pomeridiano di Rai Uno. Successivamente hanno cominciato a tenere banco le voci sul suo presunto addio al programma Rai per condurne uno da solo nella fascia serale.

Se questo non bastasse, questa settimana si è parlato di lui per il post pubblicato in difesa della collega Botteri. La giornalista è stata presa in giro sui social per i suo abiti e quando se n’è parlato in un servizio di ‘Striscia la Notizia‘ è nato un caso mediatico. Così, Matano, ha voluto condividere il proprio sostegno alla collega, difendendola da quelli che ne parlavano male (Non Striscia, come spiegato dagli autori dello stesso programma).

Alberto Matano confessa la sua debolezza

Il conduttore in questo periodo sta continuando il suo lavoro a ‘La Vita in Diretta’ e non si cura delle voci sul suo prossimo futuro lavorativo. Nella sua pagina social preferisce parlare con i fan e condividere con loro momenti della propria vita quotidiana. Questa mattina, ad esempio, ha voluto condividere con loro la meta di una passeggiata. Nella foto ha persino confessato quello che una sua piccola passione: “Stamattina non ho resistito e dopo mesi in cui ho attraversato ogni giorno una Roma bellissima e deserta mi sono fermato per un selfie… #roma #piccolecose #ricominciare #fase2 #selfie

Ci vediamo dopo @vitaindiretta”.