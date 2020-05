Vladimir Luxuria, retroscena sulla crisi con il fidanzato Amin

Novità importanti per quanto riguarda la vita privata di Vladimir Luxuria: tutte le curiosità sulla sua sfera personale con la possibile crisi d’amore

Vladimir Luxuria si è legata sentimentalmente negli ultimi mesi ad un politico curdo Amin. La notizia era stata lanciata dal settimanale Oggi, che però ha svelato che ci sarebbe una crisi in atto tra di loro svelata dalla rubrica ‘Ah Saperlo…Pillole di Gossip’: “Il suo potente fidanzato curdo si sia invaghito della sua cameriera ucraina, che lo assiste nella casa di Francoforte in cui è domiciliato. La caliente Vlady tenterà di riconquistarlo? Ah, saperlo…”.

Vladimir Luxuria, il motivo della crisi

Vladimir aveva già svelato nello scorso gennaio durante una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera che la sua storia con un ragazzo curdo era finita visto che lui era tornato dopo poco tempo in Germania. I due hanno sempre evitato i paparazzi e le telecamere cercando così di non dare nell’occhio. Ora, però, sembra proprio che la loro storia d’amore sia finita definitivamente. Nel frattempo si è dedicata al lavoro con un risultato davvero importante raggiunto da Lovers Online, la mini-maratona di 17 film italiani a tematica LGBTQI lanciata da Lovers Film Festival di Torino. La direttrice, ossia la stessa Luxuria, ha svelato tutta la sua gioia: “Un risultato al di sopra di ogni aspettativa, considerato che è stato raggiunto in soli cinque giorni”.