Vivi e lascia vivere: Bianca Nappi, chi è Rosa nella fiction Rai

Carriera e curiosità sull’attrice Bianca Nappi, chi è Rosa nella fiction Rai Vivi e lascia vivere, interpretata da Massimo Ghini ed Elena Sofia Ricci.

Tranese classe 1980, Bianca Nappi esordisce nel 2001 in televisione con la miniserie In Love and War con la regia di John Kent Harrison. Due anni dopo è nel cast di Distretto di Polizia 3. Al cinema invece esordisce nel 2002 nel film La repubblica di San Gennaro, regia di Massimo Costa.

Arriva poi un ruolo in Solino, film ‘pugliese’ di Fatih Akın, successivamente premiato per La Sposa Turca, miglior film al Festival di Berlino e all’European Film Awards.

Cosa sapere sull’attrice pugliese Bianca Nappi

Nel 2005 l’attrice pugliese recita nella miniserie Giovanni Paolo II, regia di John Kent Harrison e nel 2006 in R.I.S. 2 – Delitti imperfetti con la regia di Alexis Sweet. Diverse sono da quel momento in poi le sue apparizioni in molte fiction di successo. Invece, al cinema dal 2008 è presenza fissa delle pellicole di Ferzan Özpetek. Sono tre consecutivamente le pellicole per le quali viene scelta dal noto regista di origine turca. Tra le sue altre interpretazioni, c’è La santa, regia di Cosimo Alemà.

Nel 2017 è tra le protagoniste della serie Sirene nel ruolo di Elvira, moglie di Carmine interpretato da Massimiliano Gallo. Partecipa poi a un episodio della serie I bastardi di Pizzofalcone. Al cinema il suo ultimo film è Taranta on the road. Interpreta infine Rosa nella fiction Vivi e lascia vivere, regia di Pappi Corsicato. A teatro ha esordito nel 2000 ed è stata diretta tra gli altri da Maurizio Margutti e Marcello Cotugno. Più di recente è stata protagonista di Tante facce nella memoria, regia di Francesca Comencini.