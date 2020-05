Terremoto Amandola: nuova scossa nel Centro Italia – FOTO

Nuova scossa di terremoto nel Centro Italia, epicentro Amandola: la foto e la mappa del sisma, paura e preoccupazione tra i residenti.

Una nuova scossa di terremoto nei pressi di Amandola, comune in provincia di Fermo, nelle Marche. Non si ferma quindi l’incubo terremoto nel Centro Italia, che tra agosto 2016 e gennaio 2017 fu colpito da diverse violente scosse che hanno messo in ginocchio interi territori, provocando decine e decine di vittime.

Il terremoto è stato avvertito in maniera distinta anche a Camerino e ad Ascoli Piceno. Si tratta della stessa area colpita da un terremoto di magnitudo 3.6 tra il 4 e il 5 maggio scorso. Molta paura e diverse le segnalazioni.

Amandola, terremoto sui Sibillini: paura nelle SAE

Per quanto riguarda la situazione attuale, non si riscontrano danni a cose o persone. La scossa di oggi è stata di magnitudo 3.3 ed è avvenuto 4 km a nord-ovest di Amandola, a una profondità di 10 km circa. Di fatto una scossa ‘gemella’ ma meno potente di quella dell’altra notte, che ha svegliato i residenti, coloro che sono costretti a vivere in strutture abitative di emergenza e non solo.

Anche la scossa odierna è stata percepita distintamente in larga parte del Sud delle Marche, tra le province di Fermo, Macerata e Ascoli Piceno. Molti i messaggi di preoccupazione attraverso i social network dopo questa nuova scossa di terremoto. Il sisma odierno è avvenuto alle 12.31 anticipato da una scossa di magnitudo 2 avvenuta otto minuti prima. Ne dà notizia l’Ingv.