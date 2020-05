Stasera in tv – Vivi e lascia vivere, serie tv: episodi 5 e 6, oggi 7 Maggio

Vivi e lascia vivere, serie tv di Rai 1 in prima serata e in prima tv, è la nuova fiction con Elena Sofia Ricci capace di fondere tanti generi e confondere ogni certezza di noi spettatori: gli episodi di oggi, 7 maggio

Vivi e lascia vivere, nuova serie tv di Rai 1 oggi, 7 Maggio, sarà in prima serata con gli episodi 5 e 6 che andranno in onda a partire dalle ore 21.25. I toni definiti, usando le stesse parole della sua protagonista, Elena Sofia Ricci, “family” si mescolano a una trama che vira sempre più verso il genere thriller o, meglio, noir.

Scopriamo insieme la trama delle puntate che ci attendono puntuali all’appuntamento con Rai 1 questa sera in tv.

Vivi e lascia vivere: la nuova serie tv di Rai 1

Il lutto di Laura la porta a nuove scelte, in parte costrette e in parte per lei liberatorie. La donna riprenderà le fila di se stessa e del suo passato, le cui ceneri sembravano essersi spente da tempo. Tuttavia Laura non è davvero quella che sembra e tutto ciò che sta accadendo alla famiglia Ruggero è il risultato di verità non dette che che finiscono sempre più per svelarsi.

Episodio 5

La complicità lavorativa fra Laura e Toni si trasforma sempre più in un feeling a cui risulta difficile non prestare attenzione. Nonostante le difficoltà di Laura a chiedere aiuto, la donna finisce spesso e volentieri per trovare un’ancora di salvezza nel suo antico amore. Laura sente che non sarebbe saggio farlo, ma non riesce a impedire che la passione si insinui di nuovo fra loro due. Nel frattempo Giada è vittima di una brutta esperienza nel locale dove lavora.

Episodio 6

Toni mostra a Laura un inedito lato di sé. Per tutta risposta la donna corre immediatamente ai ripari e lo allontana da se stessa e dalla sua famiglia. Giada per puro caso scopre che suo padre Renato probabilmente è ancora vivo.

