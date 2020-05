Stasera in tv – Piazzapulita, le anticipazioni del 7 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 7 maggio, in prima serata su La7 con Piazzapulita: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 7 maggio 2020, con una nuova puntata di Piazzapulita. Su La7 insieme a Corrado Formigli si parlerà delle misure economiche del Governo. Poi ci sarà un viaggio alla ricerca di una cura e un viaggio nell’Italia che riapre, tra Roma, Milano e Venezia. Come ospite ci sarà sarà il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi eletto da poco ma pronto a raccontare come gli imprenditori stanno provando a ripartire. Poi ci saranno chiarimenti importanti insieme al Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri.

Stasera in tv – Piazzapulita, le curiosità

Successivamente durante la puntata ci sarà l’intervento del Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che farà il punto sulla situazione della sua città tra le più colpite da questa epidemia. Tra gli ospiti ci saranno Carlo Calenda ex ministro e oggi leader di Azione; l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola per gli aggiornamenti sul virus e l’editorialista de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro. Infine, ci sarà il racconto dello scrittore Stefano Massini, che guarderà sempre ai temi attualiin maniera ironica, ma puntuale e precisa. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 7 maggio, con una nuova puntata del programma di La7 condotto da Corrado Formigli.