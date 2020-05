Stasera in tv – Hunger Games: trama e cast del film

Appuntamento da non perdere con il film Hunger Games in onda su Italia1 questa sera, giovedì 7 maggio: ecco tutte le curiosità del film

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 7 maggio, il film Hunger Games, ispirato ai romanzi di Suzanne Collins, che andrà in onda su Italia1. La pellicola è proiettata in un futuro riguardante una nazione, Panem, suddivisa in 12 distretti che fanno tutti capo a Capitol City e al suo tiranno, il presidente Snow. Così il popolo durante gli anni aveva anche provato a ribellarsi al regime, ma le forze armate hanno distrutto il tredicesimo distretto. Così ogni anno un ragazzo e una ragazza di ogni distretto sono costrette a partecipare a dei giochi conosciuti come gli Hunger Games, uno spettacolo davvero orribile dove i ragazzi devono uccidersi tra di loro. C’è un’estrazione chiamata Mietitura, dove c’è una selezione dei partecipanti. Viene scelta Primrose Everdeen, ma la sorella maggiore, Katniss, vuole partecipare lei. Così i “tributi”, ossia i concorrenti devono affrontare duri allenamenti dove avranno un punteggio che gli assegnerà vari vantaggi. Successivamente inizieranno i giochi dove ci sarà il gradimento del pubblico.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Hunger Games: le curiosità

Il film è uscito nel 2012 ha incassato ben 694 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel cast della pellicola troviamo Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen), Josh Hutcherson (Peeta Mellark),

Liam Hemsworth (Gale Hawthorne), Woody Harrelson (Haymitch Abernathy), Elizabeth Banks (Effie Trinket), Donald Sutherland (Presidente Coriolanus Snow), Lenny Kravitz (Cinna), Stanley Tucci (Caesar Flickerman), Wes Bentley (Seneca Crane), Toby Jones (Claudius Templesmith), Alexander Ludwig (Cato), Isabelle Fuhrman (Clove), Amandla Stenberg (Rue), Willow Shields (Primrose Everdeen), Paula Malcomson (Mrs. Everdeen), Raiko Bowman (Mrs. Mellark). Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 7 maggio, in onda su Italia1.