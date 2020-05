Stasera in tv film – Il Caso Collini, film in uscita in Italia, oggi 7 Maggio

Stasera in tv film – Il Caso Collini, film in uscita in...

Un avvocato inesperto e una cospirazione, Il Caso Collini con Franco Nero è il film in primissima tv di stasera: trama e cast del film di oggi, 7 maggio

Il Caso Collini (Der Fall Collini, titolo originale) è il film drammatico che questa sera in tv sarà in prima visione su Rai 3 alle ore 21.10.

La pellicola tedesca vede fra i suoi protagonisti l’attore italiano Franco Nero, scelta assolutamente non casuale.

Scopriamo insieme la trama del lungometraggio basato sull’omonimo romanzo scritto da Ferdinand von Schirach.

Il Caso Collini, film in uscita in Italia in prima tv assoluta

La pellicola del 2019 è stata firmata dal regista Marco Kreuzpaintner e premiata da Cinema for Peace Foundation per il premio di giustizia nel 2020.

Il libro a cui si ispira la storia narrata dalla pellicola è il bestseller di Ferdinand von Schirach che raccoglie il passato dell’autore, nel quale lavorava come avvocato penalista a Monaco. Il romanzo è stato tradotto in 32 lingue.

“Vergangenheitsbewältigung“, ovvero affrontare il proprio passato

Con il legal thriller Il Caso Collini l’autore ha raccontato la storia affrontando il proprio passato e, in un certo senso, espiandolo:

“Ho sentito la necessità di scrivere finalmente qualcosa di me in relazione al nazionalsocialismo, o più precisamente, sul modo in cui la Repubblica Federale ha fatto i conti con il proprio passato. Se cresci con un cognome come il mio, fin dall’età della ragione, devi porre a te stesso alcune basilari domande e trovare altrettante basilari risposte con cui convivere. Questo è ciò che ho fatto: è una mia precisa responsabilità.“, ha raccontato l’autore in un’intervista.

Il nonno dello scrittore, Baldur von Schirach, fu condannato al Processo di Norimberga a scontare vent’anni di carcere per aver deportato oltre 185mila ebrei austriaci, tuttavia questo non ammise mai la sua responsabilità riguardo l’evento.

Trama del film

Fabrizio Collini, anziano di origini italiane emigrato in Germania nel dopoguerra, uccide con tre colpi di pistola l’ottantenne Hans Meyer, stimato imprenditore, filantropo e appassionato di auto d’epoca. Il caso giunge nelle mani del giovane e inesperto avvocato d’ufficio Caspar Leinen, che accetta il caso nonostante avesse un legame personale con la vittima. Meyer, che era stato il mentore di Leinen si scoprirà aver avuto un passato oscuro e il movente dell’omicidio di Collini si svelerà gradualmente in tutta la sua evidenza.

Il Caso Collini, film cast:

Elyas M’Barek (Caspar Leinen)

Franco Nero (Fabrizio Collini)

Heiner Lauterbach (Prof. Dr. Richard Mattinger)

Alexandra Maria Lara (Johanna Meyer)

Manfred Zapatka (Hans Meyer adulto)

Rainer Bock (Dr. Reimers)

Jannis Niewöhner (Hans Meyer da giovane)

Catrin Striebeck (giudice)

Pia Stutzenstein (Nina)

Stefano Cassetti (Nicola Collini)

