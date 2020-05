Stasera in tv – Dritto e Rovescio, le anticipazioni del 7 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 7 maggio, in prima serata su Rete4 con Dritto e Rovescio: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 7 maggio 2020, con una nuova puntata di Dritto e Rovescio in onda su Rete4 a partire dalle 21.20. Ci sarà l’intervista a Matteo Renzi, senatore e fondatore di Italia. Si parlerà soprattutto dell’emergenza Coronavirus e della Fase 2 con la conseguente crisi economica che sta colpendo l’Italia e le contrapposizioni all’interno della maggioranza e tra le regioni.

Stasera in tv – Dritto e Rovescio, le curiosità

Durante la puntata di questa sera ci sarà lungo approfondimento sulla Fase 2 con nuove regole per la ripartenza del paese e sul ritardo nell’approvazione del decreto aprile, contenente i 55 miliardi di stanziamenti per gli aiuti a imprese e famiglie. Tanti i collegamenti per capire le difficoltà che stanno riscontrando gli italiani. Appuntamento da non perdere a partire da questa sera, 7 maggio 2020, con una nuova puntata in onda su Rete4 in prima serata.