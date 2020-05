Conosciamo meglio la storia di Roberto Ruspoli: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del giudice di galateo, esperto di arti figurative

Roberto Silvio Nicola Rossi Ruspoli, nasce a Lugano il 27 luglio 1972. Esperto di arti figurative, studia pittura presso la School of Visual Arts (SVA) di New York, diventando molto celebre noto negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Francia, esponendo le proprie opere in diverse personali. In Italia, invece, è conosciuto per il ruolo di giudice esperto di galateo nel programma televisivo Cortesie per gli ospiti, che ha presentato insieme all’architetto Chiara Tonelli e allo chef Alessandro Borghese. Successivamente nel 2010 pubblica il saggio L’educazione vi prego sull’amore e altri consigli per vivere bene, edito da Kowalski. Per un anno dal 2013 conduce il programma Fuori menù per il canale televisivo DTT-Tivùsat-Sky Real Time.

Roberto Ruspoli chi è: vita privata

Nel 2015 espone a Parigi i suoi disegni nella galleria Vangelli de Cresci. Nel 2018 collabora con l’architetto Fabrizio Casiraghi per AD intérieurs 2018. Ha un account Instagram che vanta circa 9mila followers.