Netflix apre sede a Roma: posizioni aperte e come candidarsi

La popolare azienda Netflix aprirà a breve i suoi uffici nella sede di Roma. Di seguito le posizioni aperte e come candidarsi.

Netflix è una tra le più popolari aziende che si occupano di distribuzione di film, serie televisive e altri contenuti a pagamento, fondata nel 1997. L’azienda ha sedi in diverse parti del mondo, come in California, Brasile, Paesi Bassi, India, Giappone e Corea del Sud. A breve, aprirà anche in Italia, a Roma.

Leggi anche -> Decreto Maggio, il ministro Catalfo: “Meno ore di lavoro, stessi salari”

L’apertura di uffici a Roma di Netflix sta facendo fremere molti lavoratori del mondo dell’audiovisivo, che potranno cogliere l’occasione per lavorare e fare carriera in uno dei più importanti broadcaster al mondo. Tra i primi annunci apparsi sulla piattaforma emergono posizioni aperte nei settori marketing, pubbliche relazioni e nuove produzioni. In questo periodo di grande crisi mondiale a causa dell’emergenza Covid-19, questa notizia può risollevare il morale a molti lavoratori italiani che hanno perso i propri lavori e potrebbero avere delle nuove prospettive. Il primo annuncio per la sede di Roma è stato pubblicato sul sito ufficiale.

Leggi anche -> Documentari di viaggio, Netflix: i più belli per volare…dal divano

Come candidarsi per lavorare a Netflix

Al momento, per la sede di Roma, Netflix ha aperto la posizione per un posto di Coordinator, Post Production, Italian Originals. Per candidarsi è necessario visitare il sito ufficiale, accedendo alla sezione carriere, che si può trovare all’indirizzo jobs.netflix.com e compilare la domanda per l’impiego.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!