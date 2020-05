Moglie Massimo Ghini, chi è Paola Romano: età, foto, carriera

Paola Romano è la terza moglie di Massimo Ghini e la madre di due dei suoi quattro figli. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Paola Romano è ormai da parecchi anni la donna che fa battere il cuore del celebre attore italiano Massimo Ghini. Pur essendo meno famosa del marito, anche lei ha lavorato a lungo nel mondo dello spettacolo, ma restando sempre dietro le quinte; è stata infatti una bravissima costumista sia per la televisione che per il cinema.

L’identikit di Paola Romano

Diciamo subito che Paola Romano è una donna estremamente riservata, per cui della sua vita privata si sa molto poco. Lei e Massimo Ghini si sono conosciuti 22 anni fa o giù di lì, si sono ben presto innamorati e, ancor prima di sposarsi, hanno costruito la loro famiglia. Nel 1996 è nato Leonardo e nel 1999 Margherita. Le nozze sono arrivate solamente qualche anno dopo, nel 2002, a coronamento di una bellissima storia d’amore.

Per potersi dedicare completamente alla sua famiglia, Paola Romano ha deciso di rinunciare al suo lavoro, e si concede ai riflettori del gossip solo in rare occasioni ufficiali. Anche Massimo Ghini nei confronti della sua attuale relazione è sempre stato estremamente riservato e ha cercato di tutelare la moglie dai pettegolezzi. Ma una cosa è certa: il loro matrimonio è solidissimo e i due si sono sempre sostenuti a vicenda, specie nei momenti di difficoltà, diventando un esempio per tutte le coppie del mondo dello spettacolo (e non solo).

