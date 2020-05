Massimo Ghini, chi è la figlia Margherita Ghini: età, foto, vita privata. E’ la minore dei quattro figli dell’attore ed è nata dal suo secondo matrimonio con l’attuale compagna Paola Romano.

E’ la più piccola dei quattro figli dell’attore, nata dal matrimonio di Ghini con la seconda moglie e attuale compagna Paola Romano. Margherita studia all’estero e recentemente è tornata in Italia a causa dell’emergenza Coronavirus.

Margherita Ghini: età, foto e vita privata della figlia di Massimo Ghini

Ha attualmente 21 anni la più piccola dei quattro figli dell’attore Massimo Ghini. Quest’ultimo ha avuto un trascorso sentimentale piuttosto travagliato. Dopo aver sposato infatti la prima moglie Nancy Brilli nel 1987, e dopo la fine della sua storia con lei nel 1990, ha avuto due figli dalla relazione sentimentale con Federica Lorrai, i gemelli Camilla e Lorenzo, nati nel 1994. Margherita quindi ha due fratellastri più grandi di lei di qualche anno.

Nel 2002 Massimo Ghini ha poi sposato la madre di Margherita, ovvero Paola Romano. Dal loro amore sono nati due figli. Margherita ha un altro fratello maggiore infatti, Leonardo, nato nel 1996, che oggi è parte del cast della serie di successo di Rai 1 Vivi e Lascia vivere.

Margherita attualmente, e da due anni a questa parte, vive e studia in Inghilterra, precisamente a Londra. Proprio in quella città si trovava nei mesi scorsi, quando è esplosa la situazione di emergenza sanitaria dovuta al dilagare del contagio da Coronavirus in tutto il mondo. Recentemente l’attore ha raccontato la vicenda della figlia, costretta a tornare in Italia poiché spaventata dalla situazione che si stava creando in Inghilterra a causa del dilagare del contagio. La ragazza è stata infatti vittima di un atteggiamento molto negativo di alcuni inglesi che non vedevano di buon occhio gli italiani, nella prima fase di questa emergenza sanitaria, considerandoli come “appestati”.