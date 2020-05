Massimo Ghini, protagonista in tv con Vivi e lascia vivere, ha vissuto momenti di grande ansia e preoccupazione per la sua figlia Margherita.

Quello che stiamo vivendo tutti non è un momento semplice. Lo sappiamo. E nemmeno per i personaggi famosi la vita è semplice come il pubblico può pensare. Massimo Ghini per esempio ha passato davvero dei brutti momenti per sua figlia Margherita. Scopriamo cosa è successo.

Margherita Ghini, una dei quattro figli dell’attore e della moglie Paola Romano, studia e vive in Inghilterra. E proprio lì si trovava quando nel nostro Paese è esplosa violentemente l’epidemia di Coronavirus.

Massimo Ghini, cosa è successo alla figlia Margherita

E’ lo stesso Ghini a spiegare l’accaduto al settimanale Nuovo: “Lei si è trovata a vivere un periodo di grande confusione visto che, mentre noi in Italia eravamo già tutti in quarantena, in Gran Bretagna la vita era assolutamente normale. Margherita e la sua coinquilina si sono sentite abbandonate, non sapevano a chi rivolgersi e il servizio sanitario britannico si è dimostrato inefficiente”.

L’attore ha poi esposto forti preoccupazione anche per il suo futuro lavorativo: “Da sempre siamo considerati privilegiati e proprio per questo motivo nessuno si sta preoccupando più di tanto di noi. Il problema non è solo quando ricominceremo, ma come”.