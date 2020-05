Marco Lavatelli, chi è il marito di Chiara Appendino: età, foto, carriera

Marco Lavatelli è il marito della sindaca di Torino Chiara Appendino, è un grande lavoratore che si occupa dell’azienda di famiglia e un padre presente.

Marco Lavatelli è originario di Moncalieri proprio come la moglie e sindaca di Torino Chiara Appendino. E’ nato e cresciuto in una famiglia di imprenditori, dato che suo padre Alessandro ha fondato nel 1958 l’azienda di famiglia, oggi esportata in oltre 30 paesi. La Lavatelli S.r.l. è gestita da Marco, il padre Alessandro e i fratelli Luca e Rossella.

L’azienda si occupa di home storage e negli ultimi 10 anni le attività si sono aperte anche ai mercati indonesiano, coreano, giapponese, cinese e russo. Quando gli viene chiesto quale sia il segreto della fortuna dell’azienda, Marco Lavatelli risponde: “Il nostro segreto rimane sempre lo stesso, da quando è avvenuto il ricambio generazionale: puntare su articoli con ciclo di vita medio-corto che possano diventare di moda e di tendenza. E poi, con flessibilità e rapidità di organizzazione e processo aziendale, individuare i prodotti sostitutivi”. Oltre ad occuparsi dell’azienda di famiglia, Lavatelli è il fondatore dell’Escape Academy, il game escape di Torino.

L’amore con la moglie Chiara Appendino

Conosciutosi su un campo da tennis con la moglie Chiara Appendino, i due stanno insieme da molto tempo e sono genitori della piccola Sara, nata nel 2016. Hanno lasciato la loro Moncalieri per vivere a Torino e, quando ne hanno la possibilità, Marco Lavatelli e la sua famiglia amano trascorrere giornate in montagna all’aria aperta, come mostrato in alcuni post Instagram della moglie Chiara.

