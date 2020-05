Loredana Lecciso sola con Al Bano, ma qualcosa va storto con la figlia Brigitta

Loredana Lecciso sta passando la quarantena con Al Bano e recuperando l’intimità che era andata persa, ma la preoccupazione per Brigitta rimane.

La quarantena è stata un’occasione per Loredana Lecciso di ricucire il rapporto con il padre dei suoi figli Al Bano. I due hanno ritrovato il feeling perso qualche tempo fa e stanno provando a ricostruire il legame familiare. La possibilità di passare molto tempo insieme in casa e di avere accanto due dei tre figli (Jasmine e Bido) è stato un toccasana per il rapporto, che adesso sembra procedere a gonfie vele.

Leggi anche ->Al Bano, clamorosa indiscrezione: si sposa con Loredana Lecciso

Intervistata dal settimanale ‘Voi‘, Loredana ha confessato di aver sentito la mancanza della propria famiglia: “Mi manca la normalità, poter stare con la mia famiglia di origine, mia sorella e i miei familiari. Anche se grazie alla tecnologia sento tutti. Però qui a casa, con Al Bano e i nostri figli, non mi manca nulla”. Una quotidianità che è fatta di cose semplici, come riunirsi in tavola e mangiare delle bruschette con olio e pomodoro, il piatto preferito sia da Loredana che da Al Bano.

Leggi anche ->Loredana Lecciso confessa: “Con Al Bano è tornato l’amore”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Loredana Lecciso preoccupata per Brigitte

In questi mesi, tuttavia, Loredana è stata spesso in apprensione per via della distanza con la figlia primogenita Brigitte. La ragazza, infatti, ha deciso di non fare ritorno a casa: “Sono un po’ preoccupata, ma ho compreso la scelta della mia primogenita che ha deciso di rimanere a Milano”. Una decisione sofferta, ma basata sull’idea di preservare la salute propria e quella dei familiari.

Scelta condivisa dalla madre che non ha invece apprezzato tutti quelli che sono scappati da Milano per andare al sud quando è stato annunciato il lockdown, un atteggiamento che irresponsabile. Sull’attuale crisi sanitaria, infine, Loredana ha dichiarato: “Qualcosa è cambiato dentro di noi. E’ bastato un virus per mettere in ginocchio l’uomo più potente e quello più debole: abbiamo capito che la vita è un punto interrogativo”.