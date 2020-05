Il caso Collini, Alexandra Maria Lara: chi è l’attrice del film

Carriera e curiosità su Alexandra Maria Lara: chi è l’attrice del film Il caso Collini, cosa sapere su di lei, esordi, ruoli e vita privata.

Alexandra Maria Lara, figlia unica dell’attore rumeno Valentin Plătăreanu e di sua moglie Doina, è nata nel 1978 in Romania, ma praticamente da sempre vive in Germania e ha anche preso la nazionalità tedesca.

Quando lei ha solo 4 anni, infatti, la famiglia decise di lasciare la Romania, allora sotto il regime di Nicolae Ceaușescu, e di andare in Germania Ovest. L’obiettivo era dirigersi in Canada, ma invece si stabilirono a Friburgo in Brisgovia, nel Baden-Württemberg.

Cosa sapere su Alexandra Maria Lara

Solo in seguito, la famiglia si trasferisce poi a Berlino. Qui, dopo essersi diplomata al Französisches Gymnasium Berlin (Collège Français), studiò recitazione al Theaterwerkstatt Charlottenburg, un teatro sperimentale del quale fu fondatore lo stesso padre. Scoperta e lanciata nel mondo dei telefilm, successivamente ottenne parti sempre di maggiore rilievo. La sua interpretazione più famosa è quella di Traudl Junge, la segretaria di Adolf Hitler nel film La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, pellicola che ottenne una nomination agli Oscar nel 2004.

Apprezzata a livello internazionale, ha avuto la possibilità di recitare per registi del calibro di Francis Ford Coppola e Spike Lee. Nel 2013 partecipò al film Rush di Ron Howard, in cui recitò nella parte della moglie di Niki Lauda, Marlene Knaus. Nella pellicola Il caso Collini, uscita nel 2019, interpreta il ruolo di Johanna Meyer.

Sposata col collega attore Sam Riley dal 2009, i due si sono conosciuti sul set e vivono a Berlino.