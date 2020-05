Detto Fatto riparte da Bianca Guaccero: in tv dall’11 maggio – VIDEO

La conduttrice Bianca Guaccero ha annunciato che da lunedì 11 maggio riparte Detto Fatto: il gradito ritorno in tv della fortunata trasmissione.

Bianca Guaccero, con un post su Instagram, annuncia il ritorno in tv su Raidue a partire dall’11 maggio della trasmissione ‘Detto Fatto’. Scrive infatti: “Da lunedì si ricomincia, farò tutto da sola perciò anche voi a casa siate clementi!”.

Dunque, la conduttrice se la dovrà cavare da sola: “Trucco e parrucco per ora non ci saranno, avremo dei cambiamenti, ma saremo sempre noi!”. Saluta così i suoi collaboratori: “Mi mancherete ragazzi, ma cercherò di fare al meglio anche il vostro di lavoro”.

Al suo fianco o meglio in trasmissione ci sarà il contributo di Jonathan Kashanian, riconfermatissimo non è ancora chiaro se in studio o in streaming: “Ripartiamo, e lo facciamo per tutto l’amore che ci dimostrate sempre anche in una situazione come questa. Ce la metterò tutta per strapparvi qualche sorriso, ormai mi conoscete, non riesco ad essere diversa da così”.