De Donno, giallo sul profilo Facebook scomparso – VIDEO

La rete s’interroga sulla scomparsa del profilo Facebook del primario dell’Ospedale di Mantova Giuseppe De Donno dopo la partecipazione a ‘Porta a Porta’.

In questi giorni Giuseppe De Donno, primario di pneumatologia dell’ospedale di Mantova, è stato al centro di un veemente dibattito scientifico sulla terapia al plasma. Il medico si è lamentato del fatto che molti gli avevano dato del “ciarlatano” ed aveva sottolineato che la sperimentazione sul plasma era da prendere seriamente. Quindi sui social aveva scritto: “Il plasma iperimmune ci ha permesso di migliorare ancora di più i nostri risultati. È democratico. Del popolo. Per il popolo. Nessun intermediario. Nessun interesse. Solo tanto studio e dedizione. Soprattutto è sicuro. Nessun evento avverso. Nessun effetto collaterale”.

Nessuno ha messo in dubbio l’efficacia della terapia (sebbene ancora in fase sperimentale), ma alcuni esperti hanno sottolineato che il costo per la preparazione del plasma iperimmune è molto alto. Tra questi, il più noto è stato sicuramente Roberto Burioni. De Donno è stato invitato a ‘Porta a Porta‘ per esporre i risultati ottenuti con la sperimentazione ed il giorno seguente il suo profilo Facebook sembra scomparso. In molti in queste ore sul web s’interrogano sulla motivazione dell’improvvisa sparizione del profilo.