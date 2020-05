Coronavirus Italia: dati aggiornati live contagio Regioni 7 maggio

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 7 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

Giornata positiva quella di ieri per quanto riguarda il contagio da Coronavirus in Italia: ben ottomila sono stati i guariti, che ora hanno superato gli attualmente positivo, scesi a poco più di 90mila.

Leggi anche –> Coronavirus Spagna: stato di emergenza fino a 24 maggio – VIDEO

Appena tre erano state le Regioni sopra i 100 contagi, con il boom della Lombardia, che ne aveva oltre 700 in più in appena 24 ore, vale a dire la metà dei nuovi contagi erano concentrati in una sola Regione. Oltre l’80% dei pazienti sono in isolamento domiciliare, appena l’1,5% è in terapia intensiva.

Leggi anche –> Coronavirus: ok a messe dal 18 maggio, firmata l’intesa – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Dati regionali Coronavirus, il punto del 7 maggio

Sembra essersi comunque stabilizzato il numero di nuovi positivi in un po’ tutte le Regioni italiane, da Nord a Sud. Appena 13 i nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, dove si registrano altri 2 decessi, ma appena 2 sono ora i ricoveri in terapia intensiva. Quattro i nuovi casi in Valle d’Aosta. Positivi i numeri del Veneto: 57 i nuovi positivi, ancora in calo, anche se pesa il bilancio delle vittime, altri 21 sono infatti i morti. Positivi anche i dati della Toscana, con 26 nuovi casi registrati in 24 ore e anche qui pesa il bilancio delle vittime, che sono 16.

Al Centro, nelle Marche si registrano 31 nuovi positivi a fronte di 1232 tamponi eseguiti. 39 i casi nel Lazio, 19 dei quali a Roma: è la crescita più contenuta da quasi 2 mesi, ovvero dal 12 marzo. In Umbria, un solo caso in più su 1.460 tamponi nelle ultime 24 ore e meno di 200 positivi attuali. 25 (il 2,2% dei tamponi) i nuovi casi con sette decessi in Abruzzo. Spostandoci al Sud, in Puglia sono 49 i casi, quasi il doppio di quelli di ieri, su 1852 tamponi effettuati. Torna a zero la Basilicata, dove i tamponi effettuati in un giorno sono stati 653 in 24 ore. Solo tre i nuovi casi in Calabria. Infine le isole: in Sardegna, quattro giorni senza decessi e un nuovo caso nelle ultime, 14 i nuovi casi in Sicilia.