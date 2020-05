Claudio Pelizzeni: chi è il blogger autore di Trip Therapy

Chi è il travel blogger Claudio Pelizzeni: cosa sapere sull’autore del blog Trip Therapy e dei suoi incredibili viaggi intorno al mondo.

Classe 1981, nato a Codogno, Claudio Pelizzeni è cresciuto a Piacenza. Laureatosi alla Bocconi, ha lavorato per quasi dieci anni in vari istituti creditizi a Milano. Qualche anno fa ha preso una decisione drastica: si è licenziato e ha iniziato il giro del mondo.

Il suo viaggio è stato molto particolare: Claudio Pelizzeni ha infatti deciso deliberatamente di non muoversi con aerei. Nel corso di questa incredibile esperienza, ha lanciato il blog Trip Therapy e i suoi video sono diventati virali sul web.

Cosa sapere sul travel blogger Claudio Pelizzeni

La sua prima esperienza era però antecedente a quel giro del mondo: subito dopo la laurea, infatti, era partito per Sidney, in Australia. Un viaggio che aveva fatto grazie al Working Holiday Visa. Successivamente a quella esperienza, appena possibile è sempre partito per altri viaggi, ma il giro del mondo senza aerei è stata la prima esperienza ‘estrema’. Il giovane, che soffre di diabete da quando aveva 9 anni, è costretto a fare per questo motivo iniezioni di insulina al giorno.

Appena tornato da quel giro del mondo, Claudio Pelizzeni ha scritto L’orizzonte, ogni giorno, un po’ più in là, che ha riscosso subito un grande successo ed è diventato un best-seller della letteratura da viaggio in pochissimo tempo. Attivissimo su Instagram, dove è seguito da decine di migliaia di utenti, il giovane è un fotografo e videomaker, con tre pubblicazioni all’attivo. Tra le sue esperienze più importanti il viaggio a piedi dall’Italia a Santiago di Compostela, coprendo oltre 2mila km.