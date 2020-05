Il cosiddetto bonus bicicletta servirà per disincentivare un utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici all’interno della Fase 2. Cosa prevede.

Un provvedimento del Governo allo scopo di non sovraccaricare in maniera eccessiva e pericolosa l’utilizzo dei mezzi pubblici potrebbe portare all’introduzione di un bonus bicicletta, come viene già chiamato, ben specifico. Tutto sembra pronto per questo sussidio, che sarà di importo massimo di 500 euro da impiegare per l’acquisto di mezzi di locomozione individuali ed ecologici come monopattini, biciclette e hoverboard.

Destinatari di questo bonus saranno esclusivamente i cittadini che risiedono nei centri abitati con più di 50mila abitanti. E da quanto si apprende, non sarà legato ad alcun paletto di reddito. Tale provvedimento farà parte del prossimo maxi-decreto da 55 miliardi al quale il premier Conte aveva fatto riferimento. Ci sono poi altre misure, come ad esempio la sospensione per 6 mesi della Tosap (tassa per l’occupazione di suolo pubblico) comunemente riservata a bar e ristoranti. Gli stessi saranno incentivati ad espandersi all’esterno con tavolini ed altre postazioni, evitando il più possibile il sovraffollamento dei locali interni.

Bonus bicicletta, gli altri bonus previsti dal Governo

Poi si prevede uno sconto fiscale del 19% per le mascherine che riporteranno il marchio Ce. Questo verrà attestato dalla dichiarazione dei redditi, con riferimento alla fattura di acquisto od allo scontrino, su cui andranno indicati conformità e chi ha sostenuto la spesa. Infine, per sostenere il turismo, che già sta conoscendo una enorme mancanza di introiti a causa della assenza dei visitatori provenienti dall’estero, si sta pensando di aiutare le imprese che hanno versato i pagamenti per gli affitti relativi ai mesi nei quali le attività risultavano chiuse su decreto governativo allo scopo di contenere la diffusione del virus.

