Belen incinta, lei conferma con un’allusione: “La cicogna è già in volo…”

Belen incinta, lei conferma con un’allusione poi gli amici intimi rivelano: “La cicogna è già in volo…”. Arrivano le prime conferme della notizia che circola da giorni.

Gli effetti della quarantena possono essere di vario tipo. Per la coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare siano dei più lieti. Infatti sembra che questa sia davvero la volta buona per il tanto desiderato secondo figlio.

Come riporta il settimanale Nuovo, la showgirl argentina avrebbe ammesso candidamente: “Si, Stefano e io lavoriamo per il secondo figlio”. Ma ci sarebbe qualcosa di più. Infatti secondo gli amici della coppia intercettati dal settimanale la cicogna sarebbe già in arrivo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Secondo figlio in quarantena, Belen ha fatto il “miracolo”

Come viene spiegato nel dettaglio da Nuovo, l’organizzazione famigliare dei Rodriguez ha concesso alla coppia ampi spazi di manovra e momenti di intimità. Infatti la mamma dell’argentina abita sopra di loro e ha potuto prendersi cura del nipotino Santiago per diverse ore al giorno.

Del resto per stessa ammissione di Belen, Stefano non ha smesso un attimo di corteggiarla anche durante questo periodo di quarantena: “Mi ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse e mi ha preparato la colazione” ha spiegato la showgirl qualche tempo fa. Poi ha aggiunto: “Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo”.