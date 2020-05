Adriana Volpe e il marito Roberto Parli si sono separati: lui è in Svizzera

Adriana Volpe e il marito Roberto Parli si sono separati dopo aver passato due settimane di quarantena insieme: ora lui è in Svizzera.

Durante e dopo la partecipazione di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip è successo di tutto. La conduttrice si è trovata a dover rendere conto di relazioni o presunte tali del passato (vedi Fabio Testi e Antonio Zequila) ed ha instaurato un rapporto molto stretto con un altro concorrente, Andrea Denver.

Poi come se tutto ciò non bastasse è arrivata la batosta della morte del suocero per Coronavirus, una circostanza che l’ha costretta anche all’uscita anticipata dal reality. Forse è stata proprio questo grave lutto ad aver minato, insieme a tutto il resto, il rapporto con il marito Roberto Parli.

Adriana Volpe, la separazione dal marito

Sta di fatto che, come riporta il settimanale Nuovo, i due sarebbero in difficoltà e lui si sarebbe allontanato da lei dopo aver passato due settimane di quarantena insieme. La Volpe si trova a Roma con la figlia Gisele, lui invece è in Svizzera vicino ai suoi famigliari. L’ex conduttrice di Mezzogiorno in famiglia ha spiegato: “C’è una situazione delicata che deve affrontare, è giusto che si concentri sulle sue cose”.

Secondo il settimanale Nuovo tra tutte le cose accadute quella che ha fatto arrabbiare di più Roberto Parli è stata l’intesa con Andrea Denver. Il modelli ha confermato: “Dico la verità, se fossi stato single e Adriana pure e non mamma, mi sarei trovato destabilizzato. Gli anni non contano”.