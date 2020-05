Valentino Rossi verso le nozze dopo il Coronavirus – VIDEO

Fiori d’arancio in vista per Valentino Rossi: il campione della Moto Gp verso le nozze con Francesca Sofia Novello dopo il Coronavirus.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi fanno coppia fissa da ormai quattro anni, ma finora il campione della Moto Gp non sembrava volerne sapere molto di convolare a nozze. Ora sembra che – a causa del lockdown – i due siano stati costretti alla convivenza forzata.

Galeotta potrebbe essere dunque l’emergenza Coronavirus nel convincere il noto pilota a mettere finalmente la testa a posto. La ragazza del nove volte campione del mondo della MotoGP prima del lockdown si era fatta notare sul palco dell’Ariston.

La notizia che i due possano essere ormai pronti al grande salto viene data dal Tgcom24. A quanto pare, il dottor Rossi non si dovrebbe comunque ritirare dalla Moto Gp, visto anche il contratto biennale pronto da firmare che lo attende. In questa quarantena, lei non si è fatta mancare momenti di relax in bikini e la condivisione di attimi del loro privato.