Tu si que vales, Manolo Paoletti: chi è il cantante e ballerino

Manolo Paoletti, chi è il cantante e ballerino che ha stupito il pubblico a Tu si que vales con un brano che ha dedicato alla figlia.

Docente di reggaeton, Manolo Paoletti si è fatto notare durante l’ultima edizione del talent show Tu si que vales per aver messo in mostra anche le sue abilità canore. Sul palco, ha portato un brano dedicato alla figlia piccola Shaira.

“Ho scritto questa canzone quando ho capito di essere diventato papà, per due anni non avevo capito quello che era accaduto alla mia vita”, ha raccontato il concorrente del programma, che con la sua esibizione ha commosso Belen Rodriguez.

Cosa sapere su Manolo Paoletti di Tu si que vales

Grazie alla mamma di origine cubana, Manolo Paoletti si avvicina alla musica caraibica e quando ha appena 13 anni incontra sulla sua strada un maestro del ballo della salsa, Alfredo Portela. Due anni dopo, diventa suo assistente. A 18 anni, entra poi a far parte del gruppo Cubanissimo di Oscar Savon. Ha avuto quindi l’opportunità di collaborare con artisti come Gente de Zona, Orquestra Mayimbe, El Micha, El Yonki, Charanga Habanera e Los Disiguales.

La sua esibizione a Tu si que vales ha ottenuto un ottimo riscontro del pubblico, che gli ha dato l’82% dei consensi, ma non ha ottenuto lo stesso riscontro tra i giudici. Per Gerry Scotti, “è più tenero che non bravo a cantare”, mentre Maria De Filippi ne ha apprezzato il coraggio “di raccontarti, anche usando una scrittura elementare”. Più scettici sia Teo Mammuccari che Rudy Zerbi.