Tu si que vales, Chiara Censori: chi è, carriera e curiosità

Chi è Chiara Censori, la pattinatrice che ha stupito pubblico e giudici a Tu si que vales: carriera e curiosità, tutti i successi ottenuti.

Classe 1999, nata e cresciuta a Marino dove vive con la mamma Sabrina Fiordelmondo, maestra di pattinaggio e sua allenatrice, Chiara Censori è uno dei nuovi emergenti del pattinaggio italiano. Diplomata allo scientifico, a soli 17 anni è nella nazionale italiana nella Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Praticamente piccolissima, a sei anni, inizia a pattinare e l’anno dopo ottiene diverse medaglie di prestigio in gare regionali e del circuito UISP. A partire dal 2010, è per tre volte campionessa italiana UISP, quindi ottiene il primo posto in diverse gare internazionali del circuito European Criterium.

Tutti i successi della giovanissima pattinatrice Chiara Censori

A partire dal 2015-2016, fa poi il salto di qualità e passa alla categoria Junior nella nazionale, ottenendo la fascia di merito Elite. Viene convocata alla competizione internazionale Lombardia Trophy a Milano, facente parte della ISU Challenger Series di pattinaggio di figura. Inizia anche a ottenere un riscontro mediatico: è nel cast della web fiction Tre amiche sul ghiaccio tratta dal romanzo di Mathilde Bonetti, quindi a marzo 2015 si esibisce a Notti sul ghiaccio, programma televisivo presentato da Milly Carlucci, con la compagnia Ghiaccio Spettacolo. Ottiene anche interviste televisive, ma non perde d’occhio le gare: inizia a ottenere medaglie pesanti a livello Junior, nel corso di gare di livello nazionale.

Nel giugno 2016 vince la medaglia d’argento per il pattinaggio di figura in linea al Campionato Mondiale WIFSA categoria Junior World Open 2016. Il mese dopo vince la medaglia d’oro per il pattinaggio di figura in linea al Trofeo Italiano Artistico FIHP categoria Junior a Roana. Inizia a fare collezione di medaglie, come quella di argento al Campionato Europeo Artistico In Line categoria Junior di Dijon in Francia. A novembre 2017, vince l’oro al World Roller Games 2017 categoria Junior a Nanjing. Nel maggio 2018 è di nuovo oro, stavolta agli Internazionali Diamond Skate Trophy 2018 categoria Junior a Dolo, vicino a Venezia. A luglio è campionessa europea a Cork, dove si è tenuto l’8th WORLD OPEN Inline Figure Skating. Qui conquista la medaglia d’oro. Ad agosto è poi oro ai Campionati Italiani categoria Junior a Folgaria. A novembre 2018, si è esibita al programma X Factor in onda su Sky durante la canzone di Martina Attili. Passa alla categoria senior, dove ha vinto sinora 2 ori europei e uno mondiale. Ha partecipato a Tú sí que vales su Canale 5 ottenendo il sì di 4 giudici e il 94% di consensi della giuria popolare.