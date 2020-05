Torino calciatore positivo | la nota ufficiale della società | FOTO

Covid-19 Torino calciatore positivo. Il club piemontese comunica la positività di un proprio tesserato al Coronavirus a seguito di un controllo collettivo.

Il Torino fa sapere che un suo calciatore è risultato positivo al tampone per il rilevamento da Coronavirus. La comunicazione è giunta sui canali web ufficiali del club granata, che ha fatto svolgere un controllo a tutti i suoi tesserati. Da qui la scoperta dell’atleta affetto da Covid-19. Questa la nota diffusa dalla società presieduta da Urbano Cairo.

“Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato”. Si ritiene che il necessario periodo di auto isolamento di due settimane debba essere sufficiente a fare sperare in una piena guarigione del calciatore positivo.

Torino calciatore positivo, la nota della società granata

Il Torino con tutta probabilità fornirà degli ulteriori aggiornamenti riguardo a questa situazione. Non comunicato il nome dell’atleta. Intanto in merito ai controlli per il controllo della presenza o meno del Coronavirus ha parlato il difensore granata Nicolas N’Koulou. Il 30enne nazionale del Camerun ha definito l’esperienza “niente affatto piacevole”. Stando a quanto rilasciato dal giocatore africano alla stampa, lo svolgimento del test del tampone avviene nel seguente modo. “Non è per niente piacevole, ti mettono in bocca un tubicino fino alla gola e poi ripetono l’operazione nel naso”. Nel frattempo è della stessa giornata di mercoledì 6 maggio 2020 la notizia della totale guarigione di Paulo Dybala. L’attaccante argentino della Juventus si era sottoposto ad almeno 4 tamponi prima della buona notizia.

