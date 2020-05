Stasera in tv | Tu Sì Que Vales 2019: Belen in lacrime e gaffe della Ferilli

Stasera in tv | Tu Sì Que Vales 2019: Belen in lacrime...

Tu Sì Que Vales 2019 questa sera in tv con due momenti epici e un concorrente che ha fatto commuovere il pubblico: le anticipazioni di oggi, 6 Maggio

Il talent show di Canale 5 Tu Sì Que Vales 2019 ha portato sul palco tanti artisti emergenti che con il loro talento ci hanno trasmesso emozioni o che, quando pure le doti dei protagonisti sono apparse carenti, hanno saputo comunque intrattenerci con la loro simpatia. Quella che viene riproposta a partire dalle ore 21.20 a Tu Sì Che Vales stasera in televisione è un’esibizione che ha commosso Belen, che si è rivista nei sentimenti del concorrente, ma che tuttavia… scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla puntata in onda oggi, 6 Maggio.

A Tu Sì Que Vales il vincitore morale della serata commuove la conduttrice

La puntata di Tu Sì Que Vales 2019 sarà in onda questa sera in tv in replica. Lo show di Canale 5 durante questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza sanitaria ha dimostrando di essere molto apprezzarlo dal pubblico a casa.

Il format è in grado di mixare con maestria momenti svago e attimi toccanti, creando un’altalena di emozioni che non annoia mai.

In particolare, la performance di Manolo, un insegnate di ballo di origini argentine, ha creato commozione e qualche contrasto fra i giudici. L’artista si è infatti esibito in una canzone rap da lui scritta per la figlia. Uscito dai suoi soliti schemi, il concorrente ha svolto una prestazione non perfetta dal punto di vista tecnico, che tuttavia si è dimostrata portatrice di potenti emozioni. Manolo ha spiegato ai giudici che la canzone è stata ispirata dalla sua paternità, della quale ha iniziato a capire il significato profondo quando sua figlia ha compiuto due anni.

La prova ha commosso la conterranea Belen Rodriguez, emozionato il pubblico (che ha assegnato una percentuale di gradimento dell’82% all’esibizione) e i giudici Gerry e Maria.

Rudy e Teo, però, hanno votato NO, sottolineando che le capacità espressive non possono prescindere dal talento e fermando di fatto la corsa al titolo di Manolo.