Stasera in tv, Star Wars – Il risveglio della forza: trama e cast

Questa sera, mercoledì 6 maggio 2020, andrà in onda Star Wars – Il risveglio della forza su ItaliaUno: ecco la trama e il cast della pellicola

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 6 maggio, con Star Wars – Il risveglio della forza in onda in prima serata su ItaliaUno. Vedremo come la distruzione della seconda Morte Nera e la scomparsa dell’Imperatore non hanno portato la pace sperata: è ancora presente la guerra. Da una parte il Primo Ordine, proveniente dalle ceneri dell’Impero, dall’altra la Resistenza, dove ritroviamo qui Leila Organa, Ian Solo, Chewbacca, R2-D2 e C-3PO.

Insieme a loro ci saranno Poe Dameron, pilota di eccezionale abilità, la giovane Rey, il droide BB-8 e Finn, ex guardia imperiale che vuole riscattarsi avendo in possesso la spada laser che era stata di Anakin e Luke Skywalker.

Stasera in tv, Star Wars – Il risveglio della forza: cast

La regia è di J.J. Abrams, mentre nel cast troviamo Daisy Ridley, John Boyega, Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Oscar Isaac, Peter Mayhew, Domhnall Gleeson, Kenny Baker, Gwendoline Christie, Anthony Daniels, Max von Sydow, Andy Serkis, Simon Pegg, Lupita Nyong’o, Billie Lourd, Warwick Davis, Greg Grunberg, Maisie Richardson-Sellers, Tim Rose, Jessica Henwick, Dave Chapman. Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 6 maggio 2020, in onda su ItaliaUno.